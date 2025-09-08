search icon



營收速報 - 緯創(3231)8月營收1,726.43億元年增率高達92.21％

鉅亨網新聞中心


緯創(3231-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1,726.43億元，年增率92.21%，月增率-9.95%。

今年1-8月累計營收為1.26兆元，累計年增率92.64%。

最新價為114.5元，近5日股價上漲2.21%，相關電腦週邊下跌-0.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3557 張
  • 外資買賣超：-6459 張
  • 投信買賣超：+3152 張
  • 自營商買賣超：-250 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1,726.43億 92% -10%
25/7 1,917.26億 122% -8%
25/6 2,091.82億 136% 0%
25/5 2,084.06億 162% 56%
25/4 1,337.04億 84% -13%
25/3 1,529.85億 70% 49%

緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

