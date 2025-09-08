營收速報 - 緯創(3231)8月營收1,726.43億元年增率高達92.21％
今年1-8月累計營收為1.26兆元，累計年增率92.64%。
最新價為114.5元，近5日股價上漲2.21%，相關電腦週邊下跌-0.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3557 張
- 外資買賣超：-6459 張
- 投信買賣超：+3152 張
- 自營商買賣超：-250 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1,726.43億
|92%
|-10%
|25/7
|1,917.26億
|122%
|-8%
|25/6
|2,091.82億
|136%
|0%
|25/5
|2,084.06億
|162%
|56%
|25/4
|1,337.04億
|84%
|-13%
|25/3
|1,529.85億
|70%
|49%
緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
