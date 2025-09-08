8月海空運貨量年增2成 中菲行看好空運旺季到來

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-08 12:31

‌



貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (8) 日公布 8 月合併營收 24.56 億元，月增 3.5%，年減 0.43%，前 8 月合併營收 192.39 億元，年增 13%，展望後市，中菲行指出，傳統的空運旺季即將來臨，台灣和東南亞空運需求推升，使運價得以維持。

中菲行看好空運旺季到來。(鉅亨網資料照)

中菲行說明，由於新台幣兌換美元大幅升值，平均匯率由去年同期的 32.30 元升值到今年 8 月的 30.14 元，增幅達 6.7%，因此，雖 8 月空、海運貨運量皆較去年同期成長超過 20%，但受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到侵蝕。

‌



8 月空運市場中，隨著美國和全球關稅上升，貿易環境充滿不確定性，許多企業提前出貨、調漲價格並調整供應鏈。

中菲行表示，傳統的空運旺季即將來臨，台灣和東南亞空運需求推升，尤其是越南、泰國和馬來西亞，前往美國的出口貨量超越中國，人工智慧伺服器、消費性電子產品和其他高科技產品需求旺盛，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。

而 8 月海運市場中，由於關稅影響貨物流向，北美港口的貨量仍偏弱，儘管關稅暫時達成緩衝，但過剩運力和需求疲軟仍對市場造成壓力，加上 6-7 月的提前出貨，消化了大部分傳統旺季貨量，不過亞洲地區的艙位及運費保持穩定。