〈焦點股〉台康生物相似藥獲歐洲EMA核准轉廠 股價走揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-08 10:26

台康生技 (6589-TW)2019 年授權給 Sandoz AG 銷售的乳癌和胃癌生物相似藥 Herwenda，日前接獲 Sandoz 通知，收到歐洲藥品局 (EMA) 上市後變更許可核准函，此次轉廠成功後，將加速歐洲銷售腳步，激勵台康今 (8) 日股價走揚。

台康生物相似藥獲歐洲EMA核准轉廠，股價走揚。(圖：shutterstock)

台康今天早盤以 65.4 元開高走高，盤中最高漲至 68.8 元，漲逾半根停板，截至 10 點 10 分，股價暫報 66.2 元，漲幅約 4.25%，一舉站上半年線，成交量超過 1000 張。三大法人近日也持續敲進台康，連續 4 個交易日買超，合計買超 902 張。

台康表示，Herwenda 在 2013 年 11 月取得歐盟執委會核准上市，並在今年 5 月 6 日遞交 EMA 上市變更申請，主要更換原有製劑生產廠，新廠已完成所有轉廠的製程確效及產品生物相容性比較。此次成功轉廠核准後，將在新廠生產 150 毫克產品，也將生產 420 毫克大包裝的 Herwenda，核准後將陸續推出。

台康說明，Herwenda 適用於人類表皮生長因數受體 2 陽性 (HER2 陽性) 乳癌和轉移性胃癌，與 EMA 批准的對照生物藥物 Herceptin 的適應症相同。