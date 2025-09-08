鉅亨網編輯林羿君 2025-09-08 08:42

美國總統川普 7 日再度對哈瑪斯下最後通牒，敦促與以色列達成停火協議並釋放人質。哈瑪斯未正面拒絕川普的呼籲，以色列則表示認真考慮美方提案中。

川普向哈瑪斯下最後通牒 籲接受停火方案。(圖:shutterstock)

川普在社群平台 Truth Social 發文寫道：「我已經警告哈馬斯，不接受的後果將不堪設想。這是我最後一次警告，不會再有第二次了！」

根據 Axios 引述知情人士的話報導，川普駐中東特使 Steve Witkoff) 上週透過一名以色列和平活動人士，向哈馬斯發出了一份新的人質和停火協議提案，內容包括釋放所有剩餘人質，以換取結束加薩戰爭。

川普在文中表示：「以色列人已經接受了我的條件，現在該是哈馬斯接受的時候了。」

哈瑪斯隨後發表聲明稱，已透過斡旋方收到美方的「一些想法」，以尋求停火和解放人質。但要同意和談，需要一份「明確的聲明」，以及以色列承諾結束戰爭並從加沙地帶全面撤軍。

哈馬斯也表示，願意將控制權移交給一個由巴勒斯坦獨立專業人士組成的委員會。該聲明並未提及以色列要求該武裝組織解除武裝的要求。

另一方面，以色列時報 7 日引述消息人士報導，以方尚未證實接受川普的條件，但是「非常認真考慮」美方提案中。

美國的提議旨在透過外交努力，避免以色列總理尼坦雅胡計劃發動大規模攻勢，以奪取加薩城，他還揚言要迅速擊敗哈馬斯。

以色列國防軍作戰司令、準將 Israel Shomer 向陸軍廣播電台表示，哈瑪斯比以往任何時候都更接近崩潰。然而，但他承認，很難確定哈馬斯何時會投降。他還補充說，以色列也必須做好必要時持續戰鬥多年的準備。