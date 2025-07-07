鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 10:10

‌



兩位知情的巴勒斯坦消息人士週一（7 日）透露，哈瑪斯與以色列在卡達舉行的首輪間接停火談判宣告無果，未能取得任何實質進展。消息指出，以色列代表團缺乏足夠授權，無法就關鍵議題與哈瑪斯達成協議。

以色列與哈瑪斯卡達停火談判無果！授權爭議影響協議進展。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，以色列總理納坦雅胡正準備展開自川普回任以來第三度白宮之行。他在出發前表示，參與談判的以色列團隊「擁有明確指示」，會在以方接受的條件下推動停火。

‌



然而，消息人士指出，以色列實際談判代表無實權，導致談判陷入僵局。

談判前夕，大批以色列民眾於週六（5 日）晚間集結在特拉維夫國防部附近的廣場，要求政府儘速達成停火協議並促成人質返國。群眾高舉以色列國旗與人質照片，高喊口號施壓政府行動。

這場最新一波流血衝突始於 2023 年 10 月 7 日，當時哈瑪斯突襲以色列南部，造成約 1200 人死亡、251 人被擄。

據信，其餘人質中約有 20 人仍然活著。最初的大多數人質已透過外交談判獲釋，但以色列軍方也解救了一些人質。