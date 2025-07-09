以色列納坦雅胡會晤川普！聚焦加薩人質營救與哈瑪斯停火協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 14:54

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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週三（9 日）表示，他與美國總統川普會談的焦點，是加薩走廊內被哈瑪斯挾持人質的釋放行動，並強調他決心「消滅」哈馬斯的軍事和政府能力。

納坦雅胡：已與川普商討加薩人質與哈瑪斯停火問題。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，納坦雅胡在社群平台 X 上指出，他也與川普也討論了「我們在伊朗問題上取得的偉大勝利」所帶來的後果和可能性。上個月，美國參與了以色列對伊朗伊斯蘭共和國核設施的空襲。

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以色列納坦雅胡三次訪美、加薩停火前景樂觀

此次是納坦雅胡自川普於今年 1 月 20 日上任以來的第三次訪美。期間，他向媒體表示，雖然他認為以色列在巴勒斯坦地區的行動尚未結束，但談判人員「肯定正在努力」達成停火協議。

美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）指出，以哈雙方的分歧已從四項減至一項，並對本週末達成臨時停火協議表示樂觀。

威特科夫表示，預期的協議將包括 60 天的停火，釋放 10 名人質和 9 名死者。

納坦雅胡強調：「我們仍需完成在加薩的任務，釋放所有人質，消滅並摧毀哈馬斯的軍事和政府能力。」

以色列尋求區域正常化、擴展《亞伯拉罕協議》

除了停火進程外，納坦雅胡也表示，希望以色列能擴大《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。該協議是阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥於 2020 年在美國斡旋下達成的邦交正常化協議。

川普歷來都對納坦雅胡展現強力支持，不僅支持其外交政策，更公開批評針對納坦雅胡貪腐案的檢察調查，認為審判具有政治動機。納坦雅胡則一再否認相關指控。