日本自民黨狂勝！新華社表態：高市早苗正在開啟東亞「潘多拉魔盒」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-11 10:36

日本首相高市早苗率領自民黨在周日（8 日）投票的眾議院選舉大勝，中共喉舌《新華社》周二稱高市早苗正在開啟東亞「潘多拉魔盒」。

新華社稱高市早苗正在開啟東亞「潘多拉魔盒」。（圖：新華社）

古希臘神話中，潘多拉撬開了宙斯的魔盒，貪婪、戰爭、虛妄的惡魔傾瀉人間，唯有希望被永遠封存在盒底。

‌



《新華社》指出，如今，在 21 世紀的東亞，高市早苗正以右翼政客的偏執與政治野心，成為新時代的「潘多拉」。她在 2026 年眾議院選舉的勝勢加持下，可能親手撬開日本塵封已久的「潘多拉魔盒」，將修憲、擴軍、篡史三大惡魔釋放出來。

《新華社》表示，這些惡魔將撕碎戰後和平封印，踐踏世界反法西斯戰爭勝利的法理底線，讓日本右傾化狂飆成為實實在在的威脅，也讓國際社會直面日本軍國主義死灰復燃的嚴峻危機。其突破戰後秩序約束的每一步，都在將地區和平推向未知危險邊緣。

《新華社》稱，這三隻惡魔並非單獨肆虐，而是相互交織：歷史修正主義為修憲、擴軍提供思想支撐，修憲為擴軍賦予「合法」外衣，擴軍則讓「修正歷史」的危險成為現實。

《新華社》提到，高市甚至將台海與集體自衛權掛鉤，宣稱「台灣有事是日本的存亡危機」，將中國內政作為軍事擴張的藉口。當修憲、擴軍、篡史的惡魔撕碎和平封印，曾經遭受日本侵略的亞洲國家，再次感受到現實威脅，戰後亞太和平正被一步步蠶食。

《新華社》說，潘多拉打開魔盒，源於無知與輕率；而高市撬開日本的「潘多拉魔盒」，卻是蓄謀已久、故意而為。