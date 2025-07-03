鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至3.92元，預估目標價為160.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.02元下修至3.92元，其中最高估值4.69元，最低估值2.94元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.69(5.9)
|7.56
|11.44
|12.81
|最低值
|2.94(2.94)
|4.11
|3.6
|6.47
|平均值
|3.9(4)
|5.96
|8.06
|10.05
|中位數
|3.92(4.02)
|6.27
|8.43
|10.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.12億
|33.34億
|38.44億
|44.30億
|最低值
|26.01億
|28.17億
|31.01億
|34.94億
|平均值
|26.86億
|30.91億
|34.84億
|38.78億
|中位數
|26.74億
|30.68億
|34.17億
|38.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|0.92
|1.56
|2.47
|3.29
|營業收入
|10.46億
|11.34億
|14.89億
|18.87億
|23.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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