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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至3.92元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.02元下修至3.92元，其中最高估值4.69元，最低估值2.94元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.69(5.9)7.5611.4412.81
最低值2.94(2.94)4.113.66.47
平均值3.9(4)5.968.0610.05
中位數3.92(4.02)6.278.4310.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.12億33.34億38.44億44.30億
最低值26.01億28.17億31.01億34.94億
平均值26.86億30.91億34.84億38.78億
中位數26.74億30.68億34.17億38.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.160.921.562.473.29
營業收入10.46億11.34億14.89億18.87億23.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

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