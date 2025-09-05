鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元上修至0.94元，其中最高估值1.25元，最低估值0.46元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|4
|5.5
|3.3
|最低值
|0.46(0.46)
|1.39
|2.4
|2.47
|平均值
|0.91(0.9)
|2.36
|3.35
|2.89
|中位數
|0.94(0.89)
|2.3
|3.03
|2.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|282.72億
|311.25億
|328.77億
|330.77億
|最低值
|276.68億
|291.50億
|307.70億
|322.76億
|平均值
|280.07億
|299.98億
|316.22億
|327.75億
|中位數
|280.21億
|298.95億
|313.75億
|329.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|0.76
|營業收入
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
|274.83億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為31.50元
- 美股財報季兩樣情：AI獨領風騷 其他產業陷困境
- 達美航空恢復獲利指引 凸顯航空業復甦樂觀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空LUV-US的目標價調升至31.5元，幅度約10.72%
下一篇