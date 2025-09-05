search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報5781.02點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間05日09:33，費城半導體上漲113.16點（或2%），暫報5781.02點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.16%
  • 近 1 月：+0.77%
  • 近 3 月：+12.61%
  • 近 6 月：+23.09%
  • 今年以來：+13.81%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲15.03%；美光科技(MU-US)上漲3.83%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.67%；連貫(COHR-US)上漲2.63%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.58%。

部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌4.26%；輝達(NVDA-US)下跌2.57%；英特爾(INTC-US)下跌0.61%；德州儀器(TXN-US)下跌0.14%。

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

台股首頁我要存股
費城半導體5717.260.87%
博通335.33+9.55%
美光科技127.585+2.72%
艾司摩爾769.095+2.08%
連貫95.78+0.17%
台積電ADR239.685+1.90%
超微半導體151.33-6.47%
輝達165.15-3.79%
英特爾24.285-1.32%
德州儀器186.7832-0.27%

