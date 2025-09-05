盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5648.5點
截至台北時間05日02:18，費城半導體上漲55.68點（或1%），暫報5648.50點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.98%
- 近 1 月：+1.18%
- 近 3 月：+12.66%
- 近 6 月：+22.24%
- 今年以來：+12.31%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲5.83%；科磊(KLAC-US)上漲3.74%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.07%；科林研發(LRCX-US)上漲2.88%；美光科技(MU-US)上漲2.52%。
部分成分股表現相對疲軟，德州儀器(TXN-US)下跌4.07%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.72%；超微半導體(AMD-US)下跌0.74%；英特格(ENTG-US)下跌0.6%；泰瑞達(TER-US)下跌0.47%。
