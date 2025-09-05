search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5648.5點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間05日02:18，費城半導體上漲55.68點（或1%），暫報5648.50點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.98%
  • 近 1 月：+1.18%
  • 近 3 月：+12.66%
  • 近 6 月：+22.24%
  • 今年以來：+12.31%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲5.83%；科磊(KLAC-US)上漲3.74%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.07%；科林研發(LRCX-US)上漲2.88%；美光科技(MU-US)上漲2.52%。

部分成分股表現相對疲軟，德州儀器(TXN-US)下跌4.07%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.72%；超微半導體(AMD-US)下跌0.74%；英特格(ENTG-US)下跌0.6%；泰瑞達(TER-US)下跌0.47%。

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5658.161.17%
連貫94.08+6.34%
科磊875.9168+3.79%
邁威爾科技64.4865+3.49%
科林研發100.7+3.03%
美光科技123.235+3.80%
德州儀器188.11-3.90%
恩智浦半導體224.72-1.53%
超微半導體161.315-0.50%
英特格79.015-0.59%
泰瑞達119.44-0.16%

