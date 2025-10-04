search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.03%，報146.87美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日00:55股價上漲7.04美元，報146.87美元，漲幅5.03%，成交量743,929（股），盤中最高價146.87美元、最低價139.96美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.3%
  • 近 1 月：+34.58%
  • 近 3 月：+35.25%
  • 近 6 月：+11.48%
  • 今年以來：-16.1%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

