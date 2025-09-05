search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬(LULU-US)EPS預估下修至13.27元，預估目標價為224.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對露露檸檬(LULU-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.5元下修至13.27元，其中最高估值14.84元，最低估值11.5元，預估目標價為224.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.84(14.96)16.5117.5118.65
最低值11.5(11.5)108.4417.12
平均值13.61(14.28)14.1514.717.88
中位數13.27(14.5)14.3815.0917.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值113.50億122.56億132.50億130.74億
最低值106.60億102.60億114.70億127.64億
平均值110.98億117.21億123.52億129.19億
中位數111.23億117.76億123.47億129.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.527.526.7012.2314.67
營業收入44.02億62.57億81.11億96.19億105.88億

詳細資訊請看美股內頁：
露露檸檬(LULU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLULU

相關行情

台股首頁我要存股
露露檸檬206.09+3.81%

延伸閱讀



Empty