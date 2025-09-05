鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬(LULU-US)EPS預估下修至13.27元，預估目標價為224.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對露露檸檬(LULU-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.5元下修至13.27元，其中最高估值14.84元，最低估值11.5元，預估目標價為224.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.84(14.96)
|16.51
|17.51
|18.65
|最低值
|11.5(11.5)
|10
|8.44
|17.12
|平均值
|13.61(14.28)
|14.15
|14.7
|17.88
|中位數
|13.27(14.5)
|14.38
|15.09
|17.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|113.50億
|122.56億
|132.50億
|130.74億
|最低值
|106.60億
|102.60億
|114.70億
|127.64億
|平均值
|110.98億
|117.21億
|123.52億
|129.19億
|中位數
|111.23億
|117.76億
|123.47億
|129.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.52
|7.52
|6.70
|12.23
|14.67
|營業收入
|44.02億
|62.57億
|81.11億
|96.19億
|105.88億
詳細資訊請看美股內頁：
露露檸檬(LULU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
