2025-09-05

運動服飾品牌 Lululemon Athletica (LULU-US) 在周五 (5 日) 盤前交易中股價暴跌超過 17%。此前，公司下修了其年度利潤和銷售預測，主要歸因於美國市場需求疲軟以及高額關稅帶來的成本壓力。

需求疲軟與關稅雙重打擊 Lululemon財測下修 股價暴跌逾17%

Lululemon 周四宣布，這是連續第二季下修年度利潤預測。公司正面臨來自競爭對手侵蝕市占率、宏觀經濟環境不穩定，以及關稅影響消費者可自由支配支出的多重壓力。儘管公司試圖透過每周推出新品來刺激銷售，但隨著美國消費者進入假期季節，這些努力收效甚微，導致其股價今年以來已暴跌超過 40%。

美國市場衰退與國際市場表現分歧

Lululemon 執行長 Calvin McDonald 在財報電話會議上坦承：「我們許多核心產品的生命周期都拉得太長了」。數據顯示，作為 Lululemon 最大市場的美洲地區，其可比銷售額下降了 1%，而國際銷售額則成長了 15%。

Jefferies 分析師 Randal Konik 在一份報告中指出：「美國是推動盈利的核心，但現在正快速衰退。」他更進一步表示：「競爭加劇的趨勢不會停止，這意味著 Lululemon 的每股盈餘將受到永久性損害。」

財務預測與關稅影響

受此影響，Lululemon 將其年度每股利潤預測從早前的 14.58 至 14.78 美元，大幅下調至 12.77 至 12.97 美元。

此外，關稅問題也對公司造成了沉重打擊。Lululemon 高度依賴越南和中國大陸等美國進口關稅熱點地區的原料與製造。該公司預計，更高的關稅以及「小額豁免」的取消，將對其 2025 年的毛利潤造成約 2.4 億美元的衝擊。川普總統的貿易政策所帶來的高額關稅，正持續對這家瑜珈服飾製造商產生負面影響。