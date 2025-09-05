鉅亨網編輯林羿君 2025-09-05 17:00

《彭博》引述知情人士報導，小紅書今年利潤預計成長 2 倍至 30 億美元，並在商業化方面取得進展，可望將實現上市。

小紅書估值突破310億美元 今年利潤料增兩倍至30億美元 。(圖:shutterstock)

消息人士表示，這家社群媒體公司最近向投資人更新了其最新的全年業績預測。在視覺社交平台領域，小紅書的利潤預計比同業 Pinterest 去年的獲利高約 50%，，並遙遙領先於還沒有完整獲利年度的 Snap。

小紅書以同名 APP 為基礎，每月擁有 3 億活躍用戶，並擁有一群忠實的粉絲，他們將其作為日常新聞和娛樂來源。根據彭博最新報導，這家總部位於上海的新創公司，估值近期飆升至 310 億美元。

今年年初，在字節跳動旗下 TikTok 面臨被禁的威脅之際，小紅書作為代品在美國引起轟動。小紅書被廣泛認為是中國最好的 Instagram 替代品，該公司也一直在努力沿著類似的路線擴張。除了廣告銷售外，小紅書還透過與阿里巴巴和京東集團的合作，增強其電商業務。

小紅書創立於 2013 年，最初是為中國遊客提供購物指南。如今，小紅書已發展成為新一代中國智慧型手機用戶，獲取旅遊評論和生活方式建議的首選平台。這衝擊了網絡資料集合平台，尤其是搜尋引擎巨頭百度。

儘管用戶成長迅猛，投資人仍對小紅書的獲利能力表示擔憂。但在過去幾年裡，該應用程式推出了新功能，允許網紅透過直播或短影片兜售商品，類似於 TikTok。彭博之前曾報導，該公司 2024 年利潤翻了一倍，至逾 10 億美元。

與許多非上市公司一樣，小紅書沒有披露財務狀況的義務，因此也不必接受獨立審計。但許多初創公司會告知股東和潛在投資者自己的業績。