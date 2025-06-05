鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-05 14:40

‌



最新數據顯示，中國社群平台小紅書估值創歷史新高。根據金沙江創投 GSR IV 基金最新投資組合報告，其持有的 8.47% 小紅書股份價值達 22.2 億美元，推算公司整體估值突破 260 億美元，較 2021 年薪冠疫情高峰時的 200 億美元增加 30%。這項數據不僅打破市場對其估值瓶頸的擔憂，也讓籌備多年的 IPO 進程再度成為焦點。

歷史新高！小紅書估值飆升至260億美元 專家估年內赴港IPO 募資百億挑戰快手紀錄 (圖:Shutterstock)

小紅書此次估值躍升與其商業化轉型成效密切相關，該公司 2023 年營收年增 85% 至 37 億美元，淨利達 5 億美元達到轉虧為盈，月活用戶成長 20% 至 3.12 億。 2024 年獲利預期更將翻倍至超 10 億美元，展現強勁的獲利能力。

‌



核心驅動力來自電商業務的結構性突破。2023 年「雙 11」活動期間，小紅書直播訂單量較去年同期暴漲 3.8 倍，商品交易總額 (GMV) 增幅達 4.2 倍，去年「618」活動期間，直播訂單量進一步攀升至 2023 年同期的 5.4 倍，用戶規模擴張 5.2 倍。平台「種草 - 拔草」循環逐漸成熟，廣告收入佔比從 2021 年的超過 80% 降至 2023 年的 65%，電商貢獻率持續提升。

小紅書這次估值修復歷經三年震盪，2021 年 E 輪融資時 200 億美元估值遭市場質疑，隔年一度回落至 160 億美元，去年 E + 輪融資回升至 170 億美元。本次躍升則反映國際資本對社群平台電商模式的價值重估。當用戶日均使用時長突破 55 分鐘，高淨值年輕女性群體佔比逾 7 成的消費決策影響力，正被重新定義為「內容電商 2.0」範式。

金沙江創投的持股文件揭露，其基金資產 91% 集中於小紅書，間接印證機構投資人對平台成長確定性的押注。DST Global、紅杉中國等頂級機構持續加註，推動公司股權價值形成「機構共識 - 績效兌現 - 估值提升」的正向循環。

隨著估值突破 260 億美元，小紅書 IPO 進程備受矚目。知情人士透露，公司計畫最快於 2025 年啟動港股上市，募資規模或達 100 億美元，可望躋身當年全球最大科技 IPO 陣營。

儘管前景樂觀，小紅書仍需要破解兩大難題；一是電商業務面臨阿里、拼多多等巨頭的擠壓，商家資源與物流體系尚未形成壁壘，2023 年電商 GMV 僅佔營收 35%。其次，過度商業化可能侵蝕社區生態，近期「濾鏡景點」等爭議事件已引發用戶信任危機。

對此，平台正推動「社區 + 電商」雙輪策略，一方面透過「蒲公英計畫」扶持 5000 名專業創作者提升內容質量，另一方面加速佈局保稅倉與跨境供應鏈。若能在使用者體驗與商業變現之間找到平衡，小紅書 260 億美元估值有望只是資本盛宴的起點。