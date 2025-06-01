小紅書、快手、王者榮耀登陸PC電腦！騰訊攜英特爾打造跨平台AI應用新體驗

鉅亨網新聞中心 2025-06-01 19:30

‌



小紅書、快手等人氣行動 App，現已可在 Windows 電腦上順暢運行，彷彿原生桌面應用。這場「行動 App 跨平台」革命，來自於騰訊 (00700-HK) 應用寶與英特爾 (INTC-US) 合作開發的全新跨端引擎，讓超過 5 萬款 App 無需模擬器即可在 PC 上流暢執行。

隨著 AI 與跨平台技術迅速發展，微軟 (MSFT-US) 、英特爾、高通 (QCOM-US) 、騰訊等科技巨頭紛紛投入資源，搶攻「AI + 跨端」生態圈，為 PC 平台注入全新動能。

‌



騰訊副總裁林松濤指出，2025 年將是 AI 應用的爆發期，而 PC 平台將成為關鍵戰場。根據數據，全球 58% 的 AI 應用集中於 PC 端，遠高於行動端的 38%。這顯示出 PC 在 AI 創作、生產力工具與沉浸式體驗方面的優勢明顯。

儘管市場需求強勁，但目前不少 AI 工具在桌面上的體驗仍待提升。為填補這一缺口，應用寶推出「AI 分發專區」，助力 AI 創作工具跨平台整合，讓使用者在 PC 上享有更完善的 AI 體驗。

應用寶的跨端引擎不僅支援單一 App 的執行，更支援多視窗同時開啟，實現 App、遊戲與小程序的高效切換操作。透過大螢幕、鍵盤與滑鼠的加持，重新定義使用體驗。

例如，原本僅限手機使用的 AI 圖像工具「佐糖」，如今可在 PC 上操作，支援快捷鍵與專業設備，為設計師與插畫創作者打造更高效的工作環境。

橫版小紅書在電腦螢幕上展現更清晰的圖文與影片品質，透過滑鼠滾輪模擬手機滑動，瀏覽體驗全面升級，成為桌面版社群 App 的典範。

此外，在 PC 端使用微信讀書，不僅可同步手機進度與書籤，還支援雙欄顯示、自動翻頁與浮動視窗播放有聲書，打造更自由的閱讀體驗。

同時，熱門手遊如《和平精英》、《王者榮耀》透過應用寶模擬器支援 240 幀與 4K 畫質，結合鍵鼠操作與預設鍵位配置，讓玩家擁有媲美端遊的高品質遊戲體驗。再也不用受限於手機效能瓶頸。

即使是輕量級小遊戲如「塔防精靈」，也能在 PC 上即開即玩，滑鼠操作讓遊戲更具自由度，將 PC 轉變為新世代遊戲中心。