2025-09-05

義大利知名設計大師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）4 日去世，享耆壽 91 歲，

時尚傳奇殞落！喬治亞曼尼辭世享 享耆壽91歲。(圖:shutterstock)

Giorgio Armani 集團痛心的宣布這個消息，同時也送上的大師最後留給大家的話，亞曼尼先生表示：「我希望留下的印記是承諾。對人和現實的尊重與真誠關懷，那就是一切真正開始的地方。」

據悉，亞曼尼在家中去世，此前他因健康因素住院治療，之後長期在家中休養。亞曼尼近來身體狀況不太理想，被迫退出公司 6 月在米蘭男裝時裝週舉行的團體時裝秀，這是他職業生涯中首次缺席時裝秀活動。

自 1975 年創立個人品牌以來，阿瑪尼以簡潔、優雅的設計風格聞名，被視為現代服裝設計領域最具影響力的人物之一。

當年李察基爾在《美國舞男》中穿著亞曼尼西裝的雅痞模樣，讓 Giorgio Armani 迅速躋身美國時尚字典。在 1990 年，茱莉亞羅勃茲身著亞曼尼男裝風格西裝出席金球獎頒獎典禮，更是至今都是經典。

除了禮服西服，亞曼尼也為名人設計婚紗，像是凱蒂荷姆斯嫁給湯姆克魯斯時所穿的手工婚紗，以及摩納哥王妃夏琳大婚時所穿的刺繡婚紗都是出自大師的設計。

亞曼尼辭世，震撼全球時尚圈，眾多時尚品牌及各界人士紛紛發文悼念。

VERSACE 前任創意總監范思哲（Donatella Versace）發文：「今天，世界失去了一位巨人。他曾以創造改寫歷史，亦將被世人長久銘記。」

GUCCI 官方表達哀悼，「我們對於亞曼尼的辭世深感哀痛，他是一位真正的遠見者，以創意以不可磨滅的方式塑造了時尚世界。」

拉利（Ferrari Style）與法拉利車隊（Scuderia Ferrari）也一同發文致哀。