鉅亨網編輯林羿君 2025-09-05 11:05

‌



外媒披露，在中國九三閱兵典禮幾天前，美國和台灣的國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。

中國九三閱兵前夕 台美國防官員在阿拉斯加密談。(圖:shuttestock)

據悉，美方出席的是五角大廈印太事務最高官員羅耶爾（Jedidiah Royal），台灣則是時任國安會副秘書長的徐斯儉。徐斯儉已轉任國安諮詢委員，被外界視為有可能出任下一任駐美代表。

‌



此次會談的具體細節尚不清楚。今年 6 月初，美國和台灣曾推動高層國防會談，但在最後一刻取消了。外界猜測突然取消的原因，與川普積極爭取與習近平會談有關。

報導稱，美方選擇在阿拉斯加舉行秘密會談，部分反映了其避免外界關注會談的意圖。

政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）認為，此次美台阿拉斯加會晤，川普政府似乎正在嘗試完成兩項艱鉅任務：一是維持與中國達成貿易協議及舉行峰會的可能性，二是同時安撫台灣。

據悉，台美國防官員上周進行級別較低的會談，可能是因為台灣方面需要及時完成會議，以便向立法院提交軍購特別預算。台灣已經將國防預算提高 23% 至 312 億美元，創下歷史新高，明年國防支出將超過 GDP 的 3.3%。

智庫德國馬歇爾基金會研究員 Bonnie Glaser 表示，美台國防會談層級的下調，顯示川普總統已指示其部長們避免採取任何可能干擾與中國談判的行動。