長安街列陣 中國九三大閱兵 具體安排來了！

2025-09-01

中國紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年大會，即將在 9 月 3 日登場，首都天安門閱兵，是紀念活動的重要組成，具有重大政治意義和深遠歷史意義，那這次閱兵活動有怎樣具體安排？

中國紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，即將在9月3日登場。（圖：人民網）

閱兵用時約 70 分鐘 分兩個步驟進行

據《央視》周一（1 日）報導，閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約 70 分鐘。其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱。

分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。

直升機空中護旗梯隊率先通過廣場

這次閱兵，編設 45 個方（梯）隊。方隊是排列整齊的矩形編隊，主要由人員和裝備組成，在地面行進。梯隊按戰術或象徵性編隊，主要由空中力量組成。

空中護旗梯隊，由多型直升機組成多個編隊，以護衛旗幟、編成字符、懸掛標語等方式，體現在中國共產黨的領導下，國家日益繁榮昌盛、軍隊不斷發展壯大。

徒步方隊：一老一新 展現傳承發展

徒步方隊，體現的是「一老一新」，「一老」就是抗戰老部隊，受閱人員主要從前身為八路軍、新四軍、東北抗聯、華南游擊隊等單位以及抗日根據地所在省份民兵為主抽組；「一新」就是軍事力量結構新布局，包括「三結合」的武裝力量體系。

戰旗方隊：典型旗幟接續抗戰精神

戰旗方隊，代表的是浴血於抗日烽火的功勳榮譽。從無數英雄和眾多功勳榮譽旗幟中，區分不同時期、不同地域、不同部隊，遴選具有典型意義的旗幟，由所在單位官兵擎旗受閱，寓意偉大抗戰精神接續傳承，人民軍隊無畏艱難、奮勇直前。

裝備方隊：展示制勝現代戰爭能力

裝備方隊，按照實戰化聯合編組，編陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、後裝保障群和戰略打擊群等，不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，還有一些是國之重器，充分展示中國制勝現代戰爭的強大能力。

空中梯隊：作戰力量跨越式發展