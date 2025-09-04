賴清德稱台灣不拿槍桿子紀念和平 國台辦回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-09-04 15:02

賴清德總統周三（3 日）表示，台灣人民熱愛和平，也不拿槍桿子紀念和平，而是緬懷先烈、記取歷史教訓，堅守自由民主信念，更相信手中裝備是用來保家衛國，不是用來侵略擴張。

賴清德總統表示，台灣人民熱愛和平，也不拿槍桿子紀念和平。（圖：賴清德臉書）

賴清德周三說，今年是第二次世界大戰終戰 80 周年。80 年前的昨日，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰，共同見證「團結必勝、侵略必敗」的血淚教訓。

賴清德提到，很欣慰的是，當初的軸心國，都成了民主國家，不僅保障自由民主、奉行市場經濟、更在乎人權與法治，實現繁榮與和平，廣受世界各國敬重。

大陸國務院台辦發言人陳斌華周四對此表示，台灣是中國一部分，台灣同胞是中華民族一分子。為了民族解放、台灣光復，打敗日本法西斯，台灣同胞等全體中國人民不畏強暴、奮起反抗，為國家生存而戰，最終取得近代以來反抗外敵入侵第一次完全勝利。台灣隨之光復，回到祖國懷抱。

陳斌華提到，大陸隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，就是要共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。