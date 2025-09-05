鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-05 06:00

‌



中國科技巨頭華為周四 (4 日) 在深圳盛大舉辦 Mate XTs 非凡大師及全場景新品發布會，多款重磅產品驚艷亮相，為科技愛好者帶來一場盛宴。

搶在蘋果前連發新品！華為將PC應用裝進Mate XTs 專家：鴻蒙生態布局完成關鍵一步（圖：Shutterstock）

華為 Mate XTs 非凡大師實現了從「形態創新」到「生態破局」的升維進化，結合鴻蒙作業系統 5.1，首次把 PC 版應用程式裝進手機，辦公室、金融、繪圖等多個領域都能覆蓋，帶來超級行動生產力。該機型在周四 18:08 正式預售，下周五 (12 日)10:08 開售，建議零售價人民幣 17999 元(約 7.85 萬台幣) 起。

‌



此外，華為首次將 PC 級互動體驗帶入手機，自由多窗模式下，應用視窗可堆疊、縮放、快速切換，多工處理輕鬆自如，隨時開啟高效的 PC 般操作。全景多窗支援三窗並行，視窗大小能調整，內容還可跨應用拖曳，一螢幕多用效率更高。

大螢幕體驗上也有新亮點。全新三折疊大螢幕搭配回華為 M - Pen 3 手寫筆，支援全域批註，分割畫面摘錄、提筆速記很從容，還能切換空鼠模式，隔空刷影片、演講翻頁。深度優化的鴻蒙大屏 AI，支援小藝知識庫、小藝個性出行規劃、深度解題和連續翻譯，在學習、出行、工作等方面都能提供助力。

影像方面，搭載紅楓原色攝像頭，還有十倍可變光圈主攝、潛望式長焦鏡頭和超廣角攝像頭，能還原精彩本色。同時，新品配備 5600mAh 容量電池、50W 無線超級快充，支援靈犀通訊和天通衛星通話、超級隱私模式等，非凡性能進一步進階。

外觀上，Mate XTs 帶來槿紫、皓白、玄黑與瑞紅四款全新配色，展現非凡。沙金岩脈紋理、全新匠心壓紋，演繹雋永格調；雅緻腰線、匠造徽標，細節之處盡顯品質。

購買還可享有多重免費服務，如低至五折的超值螢幕惠換服務、一年內兩次免上門服務費、兩年內四次免費貼膜以及到店 VIP 專屬服務。隨新機選購華為 Care + 服務，能為折疊螢幕提供周全保障。

此外，華為還發布首款智慧螢幕 MateTV 發布，創新互動重塑旗艦大螢幕體驗。作為 Mate 家族全新旗艦產品，搭載鴻蒙操作系統 5.1，在性能、互動、音畫、智慧等多維度升級。性能上，旗艦手機級晶片加持，應用在大螢幕上能秒開，手遊也能流暢運作。互動方面，華為靈犀指向遙控 2 配合星閃™通訊技術全新升級，全新華為靈犀懸浮觸控實現多指精細化操控，華為靈犀手寫筆讓電視機變書寫大螢幕。

畫質上，「鴻餛飩」晶片配合影院級環繞音效，重塑奢華旗艦的沉浸式視聽體驗；外觀設計上，超薄零貼牆設計及 99% 屏佔比的全景窗視野，輕鬆融入家居美學，不僅是客廳「智慧中樞」，還通過 AI 識人給家人帶來個性內容推薦。

MateTV 新品配備 65 吋、75 吋、85 吋、98 吋多個尺寸，將在 9 月 26 日 10:08 開啟首銷，建議零售價 8999 元 (約 3.93 萬台幣) 起。

另外，華為 MatePad Mini 是華為首款 8.8 吋小尺寸平板，輕至 255g、薄至 5.1mm，單手握操作輕鬆。搭載鴻蒙作業系統 5.1，依托鴻蒙生態與硬體配置，場景適配能力提升。螢幕搭載 8.8 吋柔性 OLED 雲晰柔光屏，92% 的屏佔比，視野沉浸開闊。獨家的雲彩柔光螢幕技術可消除 99% 的環境幹擾光，搭配 1800nits 峰值亮度、343PPI 與 120Hz 高更新率，通勤或戶外場景螢幕都細膩清晰。

通訊方面，全系支援蜂窩行動網路並內建聽筒，可插卡接打電話；Wi - Fi 智慧天線技術保證橫握豎持訊號穩定；雙向北斗衛星訊息，在無地面網路時能傳遞文字和圖片訊息，為戶外探險和旅遊提供安全保障。專業筆記軟體華為筆記煥新，支援 AI 要點提煉，能高效整理課程與會議記錄；華為閱讀支援邊讀邊記，也搭載 AI 眼動翻頁功能。

硬體上，3200 萬像素前置人像高清鏡頭搭配 5000 萬像素後置主攝，滿足多場景拍攝需求，也支援 6400mAh 大容量電池和 66W 快充。售價方面，提供多個版本，建議零售價 3999 元 (約 1.75 萬台幣) 起，下周五正式開賣。

MatePad Mini 悅讀版建議零售價 3299 元起，下周五預售，9 月 25 日開賣典藏版內含寰宇紅主機、華為 M-Pencil Pro 手寫筆、智慧皮套，建議零售價 5999 元起，10 月開售。