search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

搶在蘋果前連發新品！華為將PC應用裝進Mate XTs 專家：鴻蒙生態布局完成關鍵一步

鉅亨網編譯陳韋廷


中國科技巨頭華為周四 (4 日) 在深圳盛大舉辦 Mate XTs 非凡大師及全場景新品發布會，多款重磅產品驚艷亮相，為科技愛好者帶來一場盛宴。

cover image of news article
搶在蘋果前連發新品！華為將PC應用裝進Mate XTs 專家：鴻蒙生態布局完成關鍵一步（圖：Shutterstock）

華為 Mate XTs 非凡大師實現了從「形態創新」到「生態破局」的升維進化，結合鴻蒙作業系統 5.1，首次把 PC 版應用程式裝進手機，辦公室、金融、繪圖等多個領域都能覆蓋，帶來超級行動生產力。該機型在周四 18:08 正式預售，下周五 (12 日)10:08 開售，建議零售價人民幣 17999 元(約 7.85 萬台幣) 起。


此外，華為首次將 PC 級互動體驗帶入手機，自由多窗模式下，應用視窗可堆疊、縮放、快速切換，多工處理輕鬆自如，隨時開啟高效的 PC 般操作。全景多窗支援三窗並行，視窗大小能調整，內容還可跨應用拖曳，一螢幕多用效率更高。

大螢幕體驗上也有新亮點。全新三折疊大螢幕搭配回華為 M - Pen 3 手寫筆，支援全域批註，分割畫面摘錄、提筆速記很從容，還能切換空鼠模式，隔空刷影片、演講翻頁。深度優化的鴻蒙大屏 AI，支援小藝知識庫、小藝個性出行規劃、深度解題和連續翻譯，在學習、出行、工作等方面都能提供助力。

影像方面，搭載紅楓原色攝像頭，還有十倍可變光圈主攝、潛望式長焦鏡頭和超廣角攝像頭，能還原精彩本色。同時，新品配備 5600mAh 容量電池、50W 無線超級快充，支援靈犀通訊和天通衛星通話、超級隱私模式等，非凡性能進一步進階。

外觀上，Mate XTs 帶來槿紫、皓白、玄黑與瑞紅四款全新配色，展現非凡。沙金岩脈紋理、全新匠心壓紋，演繹雋永格調；雅緻腰線、匠造徽標，細節之處盡顯品質。

購買還可享有多重免費服務，如低至五折的超值螢幕惠換服務、一年內兩次免上門服務費、兩年內四次免費貼膜以及到店 VIP 專屬服務。隨新機選購華為 Care + 服務，能為折疊螢幕提供周全保障。

此外，華為還發布首款智慧螢幕 MateTV 發布，創新互動重塑旗艦大螢幕體驗。作為 Mate 家族全新旗艦產品，搭載鴻蒙操作系統 5.1，在性能、互動、音畫、智慧等多維度升級。性能上，旗艦手機級晶片加持，應用在大螢幕上能秒開，手遊也能流暢運作。互動方面，華為靈犀指向遙控 2 配合星閃™通訊技術全新升級，全新華為靈犀懸浮觸控實現多指精細化操控，華為靈犀手寫筆讓電視機變書寫大螢幕。

畫質上，「鴻餛飩」晶片配合影院級環繞音效，重塑奢華旗艦的沉浸式視聽體驗；外觀設計上，超薄零貼牆設計及 99% 屏佔比的全景窗視野，輕鬆融入家居美學，不僅是客廳「智慧中樞」，還通過 AI 識人給家人帶來個性內容推薦。

MateTV 新品配備 65 吋、75 吋、85 吋、98 吋多個尺寸，將在 9 月 26 日 10:08 開啟首銷，建議零售價 8999 元 (約 3.93 萬台幣) 起。

另外，華為 MatePad Mini 是華為首款 8.8 吋小尺寸平板，輕至 255g、薄至 5.1mm，單手握操作輕鬆。搭載鴻蒙作業系統 5.1，依托鴻蒙生態與硬體配置，場景適配能力提升。螢幕搭載 8.8 吋柔性 OLED 雲晰柔光屏，92% 的屏佔比，視野沉浸開闊。獨家的雲彩柔光螢幕技術可消除 99% 的環境幹擾光，搭配 1800nits 峰值亮度、343PPI 與 120Hz 高更新率，通勤或戶外場景螢幕都細膩清晰。

通訊方面，全系支援蜂窩行動網路並內建聽筒，可插卡接打電話；Wi - Fi 智慧天線技術保證橫握豎持訊號穩定；雙向北斗衛星訊息，在無地面網路時能傳遞文字和圖片訊息，為戶外探險和旅遊提供安全保障。專業筆記軟體華為筆記煥新，支援 AI 要點提煉，能高效整理課程與會議記錄；華為閱讀支援邊讀邊記，也搭載 AI 眼動翻頁功能。

硬體上，3200 萬像素前置人像高清鏡頭搭配 5000 萬像素後置主攝，滿足多場景拍攝需求，也支援 6400mAh 大容量電池和 66W 快充。售價方面，提供多個版本，建議零售價 3999 元 (約 1.75 萬台幣) 起，下周五正式開賣。

MatePad Mini 悅讀版建議零售價 3299 元起，下周五預售，9 月 25 日開賣典藏版內含寰宇紅主機、華為 M-Pencil Pro 手寫筆、智慧皮套，建議零售價 5999 元起，10 月開售。

其他附件方面，華為 FreeBuds 7i 周四正式開賣，售價 599 元。這是一款針對年輕潮酷人群的藍牙耳機新品，憑藉強勁降噪表現與出色聆聽體驗，成為千元內藍牙耳機實力派。該耳機還搭配鴻蒙智慧助理，實現語音喚醒、播報等功能。此外，也與開心消消樂聯動，推出主題活動，9 月 10 日前購買可享 100 元限時優惠。

文章標籤

蘋果秋季發表會華為三摺疊手機非凡大師Mate XTsMateTVMatePad Mini

相關行情

台股首頁我要存股
人民幣/美元0.1400+0.00%
美元/台幣30.704-0.08%
美元/離岸人民幣7.1376+0.00%
美元/人民幣7.1426+0.00%

延伸閱讀



Empty