鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至95元，幅度約3.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至95元，調升幅度3.26%。其中最高估值120元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Credo Technology Group Holding Ltd今(18日)收盤價為98.45元。近5日股價上漲3.26%，標普指數上漲0.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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