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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至103.5元，幅度約8.95%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由95元上修至103.5元，調升幅度8.95%。其中最高估值120元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Credo Technology Group Holding Ltd今(23日)收盤價為94.4元。近5日股價下跌8.95%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CRDO市場預估目標價

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