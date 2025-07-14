search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為92.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.55元，其中最高估值1.7元，最低估值1.4元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.7(1.7)2.242.142.56
最低值1.4(1.16)1.762.142.5
平均值1.56(1.52)1.972.142.53
中位數1.55(1.52)1.92.142.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.73億11.52億10.45億15.55億
最低值8.00億9.36億10.45億11.68億
平均值8.19億10.07億10.45億13.62億
中位數8.10億9.93億10.45億13.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.20-0.25-0.11-0.180.29
營業收入5,870萬1.06億1.84億1.93億4.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRDO

相關行情

台股首頁我要存股
Credo Technology Group Holding Ltd98.63+0.11%

延伸閱讀



Empty