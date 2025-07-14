鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為92.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.55元，其中最高估值1.7元，最低估值1.4元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.7(1.7)
|2.24
|2.14
|2.56
|最低值
|1.4(1.16)
|1.76
|2.14
|2.5
|平均值
|1.56(1.52)
|1.97
|2.14
|2.53
|中位數
|1.55(1.52)
|1.9
|2.14
|2.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.73億
|11.52億
|10.45億
|15.55億
|最低值
|8.00億
|9.36億
|10.45億
|11.68億
|平均值
|8.19億
|10.07億
|10.45億
|13.62億
|中位數
|8.10億
|9.93億
|10.45億
|13.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.20
|-0.25
|-0.11
|-0.18
|0.29
|營業收入
|5,870萬
|1.06億
|1.84億
|1.93億
|4.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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