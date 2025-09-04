鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-04 13:41

國際金價再創新高，倫敦現貨黃金現貨黃金 (XAUUSDOZ) 和紐約商品交易所 (COMEX) 黃金期貨周三 (3 日) 盤中最高價均刷新紀錄，一度分別超過每盎司 3561 美元和 3627 美元，較年初均漲逾 30%，中國金價亦水漲船高，上海黃金交易所現貨黃金和滬金主力合約盤中最高價均超過每克人民幣 810 元。

國際金價再創新高！高盛：若Fed公信力受損 金價恐攀漲至近5000美元

中國多家黃金珠寶商金飾價格今 (4) 日大幅成長，相較周二 (2 日) 價格，周大福今日足金飾品標價為每克 1060 元，上漲 23 元，周生生今日足金飾品標價 1062 元，漲了 21 元，老廟黃金今日足金飾品標價 1057 元，漲了 231 元。

專家認為，近期金價波動主要受聯準會 (Fed) 降息預期、市場對 Fed 獨立性擔憂等因素影響，金價短期內恐將震盪，但長期趨勢仍向好。

與此同時，高盛最新表示，若 Fed 公信力受損，而投資人將一小部分美債持股轉換為黃金，金價恐飆漲至近 5000 美元。

Samantha Dart 等高盛分析師在最新研究報告中寫道：「若聯準會獨立性受損，可能會導致通膨上升、股票和長債價格下跌，並削弱美元的儲備貨幣地位。相比之下，黃金是一種不依賴制度信任的價值儲存手段。」

高盛報告概述了金價的多種可能走勢，基本預測是到 2026 年中上漲至每盎司 4000 美元，尾部風險情境下降至 4500 美元，若僅 1% 私人持有的美債轉投黃金，金價恐飆漲至近 5000 美元。

今年以來，黃金是表現最強勁的主要大宗商品之一，漲幅超過 30%，本周稍早更創出新高。此輪漲勢主要得益於央行增持以及對 Fed 即將啟動降息的押注。

近來，美國總統川普加強對 Fed 控制力的行動，包括推動罷免理事 Lisa Cook，也為金價提供了進一步支撐。