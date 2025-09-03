2025-09-03 15:20

‌



日本正陷入全球公債拋售潮與國內政治不確定性交織的雙重困境，金融市場波動顯著加劇，日本 30 年期國債殖利率今 (3) 日一度飆升至 3.28%，創歷史最高紀錄，20 年期國債殖利率也觸及 2.69%，創 1999 年以來新高，同期日元則持續走弱。

歷史新高！全球長天期公債拋售潮蔓延 日本30年國債殖利率今飆升至3.28%（圖：Shutterstock）

這一波動發生於全球政府公債遭遇大規模拋售的背景之下，英國 30 年期公債殖利率周二 (2 日) 攀升至 1998 年來最高，法國 10 年債殖利率也因政府穩定性擔憂上行，30 年期美債殖利率也重返 5% 關口附近，全球投資人對長期債務的悲觀情緒瀰漫。

全球範圍內，政府債務問題正引發廣泛憂慮。從美國到歐洲，對政府支出增加和通膨持續的擔憂推動長天期債券殖利率普遍走高。全球發行人周二售出至少 900 億美元投資等級公司債，大量公司債發行分走了公債市場的資金，進一步加劇國債需求壓力。

Resona Asset Management 首席基金經理人 Takashi Fujiwara 指出，全球財政擔憂正推動超長期債券拋售，導致殖利率曲線陡峭化壓力劇增。

目前，市場焦點迅速轉向明 (4) 日舉行的日本 30 年期國債拍賣，此次拍賣被視為檢驗投資人信心的關鍵時刻。

在日本，自民黨內部動盪增添變數。今年 7 月參議院選舉失利的評估報告雖未點名石破茂，但已引發多名高層辭職，為黨內換帥埋下伏筆。

Foresight Japan 政治分析家 Tobias Harris 認為，這增加了石破茂被罷免的可能性。市場擔憂新首相恐推行民粹主義政策，包括增加政府支出，並施壓日本央行 (BOJ) 停止升息。

法國興業銀行亞太區利率策略師 Stephen Spratt 分析指出，無論石破茂為爭取黨內支持推出慷慨支出計劃，還是新黨魁上台推行擴張性財政政策，市場都預期財政政策將更趨寬鬆，而這正是投資人不願看到的。

日本明日的 30 年期國債拍賣表現至關重要。儘管周二 10 年期國債拍賣需求穩健帶來短暫安慰，但近期日本多次債務標售需求疲軟且不穩定。

自 5 月以來，包括壽險公司在內的法人機構傾向投資短債，長債購買興趣持續低迷。

Gama Asset Management 全球宏觀投資組合經理 Rajeev De Mello 則對日本周四發債持謹慎態度，並稱正在減持日本長債並避開全球長債。