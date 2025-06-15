以色列首度空襲伊朗天然氣田！能源設施起火、部分停產

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 14:00

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以色列對伊朗展開新一輪空襲，首次波及關鍵能源設施。根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》，週六（14 日）的攻擊造成全球最大天然氣田之一「南帕斯天然氣田」（South Pars field）起火。伊朗已部分暫停了該氣田的天然氣生產。

以色列首度空襲伊朗天然氣田。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，伊朗石油部指出，火災發生在南帕斯氣田第 14 期的其中一個單元，雖已撲滅，但導致每日約 1,200 萬立方公尺天然氣產能中斷。

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南帕斯氣田位於伊朗南部布什爾省近海，佔伊朗天然氣產量的大部分，能源戰略地位極高。此次空襲為以色列首次針對伊朗油氣基礎設施發動攻擊。伊朗是繼美國和俄羅斯之後的世界第三大天然氣生產國。

襲擊該氣田將標誌著衝突的重大升級。儘管以色列在襲擊的第一天就放棄了對伊朗石油和天然氣的開採，但衝突已導致油價在週五（13 日）上漲了 9%。