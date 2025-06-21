以色列空襲伊朗氣田！卡達舉行會談、警告全球天然氣供應恐遭重創
鉅亨網編譯莊閔棻
在以色列空襲伊朗與卡達共享的大型天然氣田後，卡達本週緊急召開能源危機會議，與多家國際能源企業磋商局勢影響。
根據《路透》引述區域外交官與產業人士消息，卡達能源公司（QatarEnergy）總裁卡比（Saad Al Kaabi）呼籲相關企業應向美國、英國及歐洲政府發出警訊，強調以色列與伊朗衝突可能危及全球天然氣供應鏈。
卡達液化天然氣業務中斷可能導致全球約 20% 的天然氣供應中斷。一名外交官指出：「卡達能源公司正在確保外國政府充分了解局勢，及其進一步升級對卡達天然氣生產的影響和後果。」
本週卡比也在多哈與參與北方氣田（North Field）擴建計畫的各國大使會面。該項目預計將卡達年出口量從 7700 萬公噸大幅提升約 82%。
參與企業包括美國的埃克森美孚 (XOM-US) 、康菲石油 (COP-US) ，英國的殼牌 (SHEL-US) ，義大利的埃尼（Eni）及法國的道達爾能源（TotalEnergies）。
儘管以色列對伊朗發動空襲、伊朗以飛彈和無人機報復，但目前卡達天然氣出口尚未中斷，船運維持正常。白宮表示，美國總統川普將在未來兩週內決定是否軍事介入這場中東衝突。
卡達表示，以色列對伊朗與卡達擁有的共享氣田（距離卡達能源公司的設施約 200 公里）的攻擊是魯莽之舉。
卡達外交部發言人馬傑德（Majed Al Ansari）指出：「在這些氣田運營的公司都是國際性的，而且他們的業務遍布全球，尤其是在北部氣田。」
此外，《路透》指出，若以色列襲擊伊朗位於布什爾的沿海核電廠，也可能導致天然氣田停工。因為海灣水域的污染將使工人無法進入卡達的鑽井平台，這些鑽井平台大多位於近海。
不只如此，若伊朗封鎖荷姆茲海峽，卡達的生產也將中斷，因所有出口航程幾乎都須通過該海域。據報導，卡達能源公司已下令液化天然氣運輸船，只在裝貨前一日進入海灣水域，以降低風險。
一旦荷姆茲海峽中斷，亞洲買家將首當其衝，並與歐洲市場爭奪其他區域供應，進而推升全球天然氣價格。《路透》指出，截至週五亞洲現貨液化天然氣價格已飆升至每百萬英熱單位（mmBtu）14 美元，週漲幅高達 11%。
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