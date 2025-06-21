以色列空襲伊朗氣田！卡達舉行會談、警告全球天然氣供應恐遭重創

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 17:50

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在以色列空襲伊朗與卡達共享的大型天然氣田後，卡達本週緊急召開能源危機會議，與多家國際能源企業磋商局勢影響。

以色列空襲伊朗氣田，卡達警告全球天然氣供應恐遭重創。(圖：Shutterstock)

根據《路透》引述區域外交官與產業人士消息，卡達能源公司（QatarEnergy）總裁卡比（Saad Al Kaabi）呼籲相關企業應向美國、英國及歐洲政府發出警訊，強調以色列與伊朗衝突可能危及全球天然氣供應鏈。

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卡達能源公司執行長卡比。(圖：REUTERS/TPG)

卡達液化天然氣業務中斷可能導致全球約 20% 的天然氣供應中斷。一名外交官指出：「卡達能源公司正在確保外國政府充分了解局勢，及其進一步升級對卡達天然氣生產的影響和後果。」

本週卡比也在多哈與參與北方氣田（North Field）擴建計畫的各國大使會面。該項目預計將卡達年出口量從 7700 萬公噸大幅提升約 82%。

儘管以色列對伊朗發動空襲、伊朗以飛彈和無人機報復，但目前卡達天然氣出口尚未中斷，船運維持正常。白宮表示，美國總統川普將在未來兩週內決定是否軍事介入這場中東衝突。

卡達表示，以色列對伊朗與卡達擁有的共享氣田（距離卡達能源公司的設施約 200 公里）的攻擊是魯莽之舉。

卡達外交部發言人馬傑德（Majed Al Ansari）指出：「在這些氣田運營的公司都是國際性的，而且他們的業務遍布全球，尤其是在北部氣田。」

此外，《路透》指出，若以色列襲擊伊朗位於布什爾的沿海核電廠，也可能導致天然氣田停工。因為海灣水域的污染將使工人無法進入卡達的鑽井平台，這些鑽井平台大多位於近海。

不只如此，若伊朗封鎖荷姆茲海峽，卡達的生產也將中斷，因所有出口航程幾乎都須通過該海域。據報導，卡達能源公司已下令液化天然氣運輸船，只在裝貨前一日進入海灣水域，以降低風險。