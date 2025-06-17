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鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估下修至6.32元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.42元下修至6.32元，其中最高估值7.78元，最低估值5元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.78(7.78)911.0613.06
最低值5(5)5.165.66.27
平均值6.35(6.42)6.898.29.01
中位數6.32(6.42)6.768.258.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,611.48億3,611.48億3,815.06億2,752.54億
最低值2,067.83億2,028.24億2,467.11億2,752.54億
平均值2,745.53億2,786.28億2,952.61億2,752.54億
中位數2,685.71億2,736.05億2,819.91億2,752.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.565.1811.525.765.10
營業收入1,699.71億2,615.53億3,696.25億3,002.16億2,737.56億

詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHEL

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