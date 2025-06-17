鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估下修至6.32元，預估目標價為78.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.42元下修至6.32元，其中最高估值7.78元，最低估值5元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.78(7.78)
|9
|11.06
|13.06
|最低值
|5(5)
|5.16
|5.6
|6.27
|平均值
|6.35(6.42)
|6.89
|8.2
|9.01
|中位數
|6.32(6.42)
|6.76
|8.25
|8.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,611.48億
|3,611.48億
|3,815.06億
|2,752.54億
|最低值
|2,067.83億
|2,028.24億
|2,467.11億
|2,752.54億
|平均值
|2,745.53億
|2,786.28億
|2,952.61億
|2,752.54億
|中位數
|2,685.71億
|2,736.05億
|2,819.91億
|2,752.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.56
|5.18
|11.52
|5.76
|5.10
|營業收入
|1,699.71億
|2,615.53億
|3,696.25億
|3,002.16億
|2,737.56億
詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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