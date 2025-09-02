〈台幣〉實質拋補需求 小貶4.8分收30.678元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (2) 日全場幾乎處在貶值趨勢，終場收在 30.678 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 8.64 億美元，匯市處正常交投情形。
新台幣今日以 30.65 元、貶值 2 分開出後，一度轉為升值至 30.62 元，但盤中偏弱整理，終場收在全日最低點 30.678 元，高低價差 5.8 分。
觀察主要亞幣，由於美元指數強彈約 0.5%，日元重挫逼近 1%，泰銖、星元和人民幣貶值 0.2% 左右，新台幣收貶 0.16%，而韓元小貶 0.05% 左右。
統一投顧分析，美國上周五公布 PCE 數據符合市場預期，物價數據顯示關稅影響有限、消費者通膨預期下修，且 9 月 1 日國會開議將聚焦放鬆政府監管，加上未來聯準會鴿派官員席次可望增加，有助市場資金活絡。
目前市場預期聯準會本月降息機率近 9 成，有利風險資產偏好提升，惟美股「9 月魔咒」引發熱議，投資人先觀望本周五將公布的非農數據。
