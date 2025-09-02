多國領袖抵達北京 出席抗日戰爭勝利80周年紀念活動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-02 12:05

9 月 3 日（周三）是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念日，當天上午 9 時，中國政府將在北京天安門廣場舉行紀念大會。當天晚上 8 時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年文藝晚會《正義必勝》在北京人民大會堂舉行。

9 月 1 日和 9 月 2 日，多位外國國家元首、政府首腦及國際組織負責人陸續乘坐高鐵從天津抵達北京，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。

烏茲別克

9 月 1 日晚間，烏茲別克總統米爾濟約耶夫乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。

此前米爾濟約耶夫應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

烏茲別克是上合組織創始成員國之一。2024 年 1 月，中烏兩國元首共同宣布發展中烏新時代全天候全面戰略夥伴關係，在更高起點上建構中烏命運共同體。

哈薩克

9 月 1 日晚間，哈薩克總統托卡耶夫乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。

此前托卡耶夫應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

哈薩克是上合組織創始成員國之一，也是共建「一帶一路」首倡之地。在兩國元首親自擘畫下，中哈關係正處於歷史最好時期。中哈永久全面戰略夥伴關係不斷深化，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。

巴基斯坦

9 月 1 日晚，巴基斯坦總理夏巴茲乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。

此前夏巴茲應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。巴基斯坦是上合組織成員國。

白俄羅斯

9 月 1 日晚間，白俄羅斯總統盧卡申科乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。

此前盧卡申科應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

這是盧卡申科總統第 16 次訪問中國。白俄羅斯 1992 年與中國建交，是首批加入共建「一帶一路」的國家之一。2022 年 9 月，中白提升到全天候全面戰略夥伴關係。中國是白俄羅斯第二大貿易夥伴，也是白俄羅斯在亞洲最大貿易夥伴。

塞爾維亞

此外，今天上午，塞爾維亞總統武契奇乘機抵達北京，他將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。