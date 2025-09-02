習近平見普丁 雙方簽署20份雙邊合作文件
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國國家主席習近平周二（2 日）在北京人民大會堂同俄羅斯總統普丁舉行會談，雙方簽署 20 餘份雙邊合作文件，且習近平表示，中俄要增強合作韌性。
據《央視》報導，習近平指出，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，樹立永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。雙方堅守初心、保持定力，各領域合作取得積極成果。
中方願同俄方密切高層交往，支持彼此發展振興，在涉及兩國核心利益和重大關切問題上及時協調立場，推動中俄關系取得更大發展。
習近平強調，中俄兩國各自發展振興都有強大動力，雙方要以大項目引領合作，打造標桿合作項目，促進深層次利益融合。要增強合作韌性，提升合作默契，全力鞏固和維護合作大局。
習近平指出，中俄兩國都強調主權平等、國際法治、多邊主義，要繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團（G20）等多邊平台加強協作，攜手建構人類命運共同體。
據《央視》報導，普丁表示，祝賀中國成功舉辦上海合作組織天津峰會，引領會議達成多項共識，有力推動上海合作組織發展。
普丁說，習近平提出的全球治理倡議非常及時，將為解決全球治理赤字發揮作用。俄方願同中方保持戰略協作，密切高層交往，加強各領域務實合作，推動兩國關係繼續高水準發展。
兩國元首還就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。雙方簽署能源、航天、人工智慧、農業、檢驗檢疫、衛生、科研、教育、媒體等領域 20 餘份雙邊合作文件。
