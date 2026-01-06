鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-06 10:30

健喬 (4114-TW) 宣布與再鼎醫藥簽署獨家授權合作協議，取得 6 項全球創新療法在台灣的代理與商業化權利，治療領域涵蓋癌症、免疫及中樞神經等疾病，激勵健喬股價今 (6) 日走揚。

健喬此次引進的 6 項創新療法，包括物理能量應用、精準小分子、抗體藥物複合體 (ADC)、蛋白質路徑調控及神經受體導向等多元技術面向。這 6 項療法均具完整國際臨床數據支持，並已分別在歐洲、美國、日本、台灣等國家取得上市核准。

健喬表示，6 項療法包含 Optune、Qinlock、Augtyro、Tivdak、Vyvgart 以及 Cobenfy。其中，非侵入性醫療能量技術 Optune、小分子精準設計平台 Qinlock 及高選擇性小分子平台 Augtyro 已取得台灣上市核准，將依循台灣法規完成後續程序，並與再鼎醫藥維持緊密合作，加速創新技術導入臨床應用。

董事長林智暉表示，此次引進的 6 項療法涵蓋多項具全球研發基礎的前瞻科學平台，透過此次合作，健喬將在台灣市場建立跨平台、多技術整合的新型產品組合，持續強化高價值的產品線。未來將持續以自身成長、策略聯盟與併購布局三大動能，聚焦高價值治療領域。