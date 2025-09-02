鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-02 09:25

據美國農業部預估，未來幾周美國的玉米和大豆將迎來歷史上最大收成之一，延續了多年豐收態勢，但供應過剩正在壓低大宗商品價格，嚴重擠壓農民利潤。

即將迎來史上最大豐收之一，美國農民急了。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》周一（1 日）報導，種子和殺蟲劑巨頭拜耳執行長 Bill Anderson 在近期電話會議上表示：「我想農民現在是一眼盯著田地，一眼盯著相當低的期貨價格。」

美國玉米種植者協會的數據顯示，2025 年玉米農民預估每英畝將面臨超過 160 美元的損失，主要原因是化肥、種子、設備和農藥成本上升。這種財務壓力迫使農民越來越依賴美國政府援助。

正如北達科他州農民 Mark Belter 所言：「我們不喜歡接受政府施捨，但我們也不想破產。」

為應對農民面臨的困境，政府干預已成為常態。美國政府官員和議員正在考慮為農民提供新一輪緊急援助計畫。

美國農業部副部長 Stephen Vaden 在最近的一次農業貿易展上坦言：「我們必須幫助農民渡過這個產季，進入下一個產季。」

美國農業的生產力在過去一個世紀實現了驚人飛躍。

農民如今使用的生物技術種子和尖端農藥，使作物更能抵禦乾旱和極端高溫。數據顯示，與 1924 年相比，美國農民去年的種植面積減少 2%，玉米產量卻驚人激增 729%，充分展示現代農業的效率。

然而，這種高效率卻成了一把雙刃劍。

數十年來，美國農民一直被鼓勵擴大種植面積、提高產量，以滿足不斷增長的全球人口需求。行業官員曾期望能夠不斷開拓新的出口目的地。但現實是，全球市場未能完全吸納龐大產出。