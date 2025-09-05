search icon



【Joe’s華爾街脈動】美國勞動數據走弱，市場押注降息

Joe Lu


就業市場趨緩，強化聯準會降息依據，為股市創造有利條件

【Joe’s華爾街脈動】美國勞動數據走弱，市場押注降息 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 4 日 美東時間


摘要
  • 在勞動市場降溫的明確跡象，鞏固了市場對聯準會降息的預期後，美國市場應聲上漲。
  • 在科技和消費類股的帶領下，標普 500 指數創下歷史新高；而台股加權指數 (TAIEX) 則在資金輪動至中小型股之際，呈現盤整格局。
  • 在今日官方八月份就業報告公布前，投資者預期貨幣政策將走向寬鬆，美國公債殖利率因而下滑。
  • ADP 民間就業數據和初請領失業金人數雙雙未達預期，為美國就業市場減速提供了直接的訊號。
  • 九月國防展覽登場前，市場對台灣兩岸軍工產業的關注日益升高，創造了一個獨特的國內投資主題。

疲弱的美國經濟數據現已成為股市上漲的主要推力。經濟放緩預示著聯準會即將轉向寬鬆，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

