【Joe’s華爾街脈動】關稅裁決帶來逆風，市場重新校準風險
Joe Lu
美股九月開局守勢，引發台股 AI 類股獲利了結，技術面轉弱
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 2 日 美東時間
摘要
- 聯邦法院一項不利於近期關稅的裁決帶來了政策不確定性，導致美股下跌、公債價格下跌，使殖利率上揚。
- 美股方面，科技和工業類股領跌，引發台灣 AI 相關個股回檔，並將台股加權指數 (TAIEX) 推落至月線之下。
- 隨著歐洲通膨微升及財政擔憂再起，公債價格下跌，10 年期美國公債殖利率因而攀升至 4.27%。
- 美國製造業數據顯示，標普全球 PMI 擴張，而 ISM PMI 則萎縮，此訊號顯示經濟穩定但未加速，使市場更加關注本週的非農就業報告。
- 川普政府計畫對關稅裁決提出上訴，確保了貿易政策在短期內仍將是市場波動的主要來源。
地緣政治與貿易政策的不確定性，已再次成為主導風險情緒的因素。(全文未完)
