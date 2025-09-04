〈美股盤後〉Alphabet創歷史新高 蘋果喜揚 那指勁升1%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-09-04 05:08

‌



美股週三 (3 日) 收盤表現分歧，科技股領軍走高。那斯達克指數大幅攀升，標普 500 指數同樣上揚，主要受惠於 Google 母公司 Alphabet 創新高提振。Google 在反壟斷案中無需強制出售 Chrome 瀏覽器，激勵大型科技股整體強勁反彈。

Alphabet創歷史新高 蘋果喜揚 那指勁升1% (圖：REUTERS/TPG)

‌



聯準會褐皮書顯示美國大部分地區經濟幾乎或完全沒有成長，消費者支出持平或下降，因為許多家庭的薪資增長跟不上物價上漲的步伐。

美國勞工部 7 月 JOLTS 職缺降至 718 萬個，創 10 個月新低，低於預期的 738 萬個，顯示企業招聘謹慎，反映關稅與經濟前景不確定性影響。

勞動需求降至疫情以來罕見低點，進一步加劇市場對週五即將公布的 8 月非農就業報告的關注，就業報告被視為股市後續走勢的關鍵考驗。

分析師預估，8 月新增非農就業人數約 7.5 萬人，失業率料升至 4.3%，若連續四個月新增低於 10 萬，將是疫情以來最弱增長期。

美股週三 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指下跌 24.58 點，或 0.05%，收 45,271.23 點。

那斯達克指數上漲 218.097 點，或 1.03%，收 21,497.727 點。

S&P 500 指數上漲 32.72 點，或 0.51%，收 6,448.26 點。

費城半導體指數下跌 12.64 點，或 0.23%，收 5,592.82 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 275.42 點，或 1.82%，收 15,446.32 點。

標普 11 大板塊中有 4 大板塊收紅，科技與通訊服務領漲，能源與工業板塊承壓。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全體收高。Meta (META-US) 漲 0.26%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.81%；Alphabet (GOOGL-US) 狂飆 9.14%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.29%。

台股 ADR 普遍揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.31%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.49%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.18%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet 噴漲 9.14% 至每股 230.66 美元，市值增加 2,300 億美元。一名聯邦法官週二裁定，Google 免受最嚴厲處罰，可保留旗下 Chrome 瀏覽器，無須被迫剝離核心資產，但將被禁止簽訂獨家合約。

(圖：shutterstock)

Evercore ISI 網路研究主管 Mark Mahaney 表示：「對 GOOGL 股價而言，這明顯是一個重大解套事件。我們仍然看好這檔股票。這些干擾已經過去，現在可以專注於基本面，估值依然相當具吸引力。」

美國法院允許 Google 繼續向蘋果與三星支付鉅額金費，確保其搜尋服務維持在新裝置上的預設地位，蘋果 (AAPL-US) 股價同步走高，收紅 3.81% 至每股 238.47 美元。

值得關注的是，有媒體報導，蘋果計劃明年推出自家 AI 網路搜尋工具，加強與 OpenAI 和 Perplexity AI 的競爭。

軟體巨頭 Salesforce (CRM-US) 走高 1.42% 至每股 256.45 美元，盤後公布最新財報後，該股受挫超 4% 第二季營收達 102.4 億美元，年增 10%，優於市場預期，當前剩餘履約義務 (CRPO) 達 294 億美元也高於預估，但公司未來業績指引略遜，未能完全提振投資人信心。

梅西百貨 (M-US) 猛升 20.68% 至每股 16.28 美元，梅西百貨週三盤前發布最新業績，過去 12 季以來最佳的同店銷售增長，並同步上調全年業績預測，顯示消費動能仍在。

經濟數據

美國 7 月工廠訂單月增率 - 1.3%，預期 - 1.4%，前值 - 4.8%

美國 7 月 JOLTS 職位空缺數 718.1 萬，預期 737.7 萬，前值 735.7 萬

華爾街分析

九月開盤氛圍偏弱，美股週二全線收低，巴克萊分析師 Emmanuel Cau 在週三的客戶報告中指出：「我們仍維持逢低買進模式，尋找經濟成長與政策權衡改善下的循環性與出口導向型的落後股票。」

Cau 補充，股市在高檔震盪之際，債市緊張，九月將是「現實檢驗期。」

富國銀行投資研究院高級全球市場策略師 Scott Wren 指出，九月一直是標普 500 自 1950 年以來表現最差的月份，平均跌幅達 0.7%。

Wren 表示：「股市進入九月後，市場將從之前平靜轉向更高波動，尤其是股票與長短期固定收益市場，在經濟放緩、關稅影響逐步顯現及政治不確定性增加的背景下，震盪加劇可能無可避免。」

Wolfe Research 投資策略師 Chris Senyek 表示，如果市場對 AI 支出前景的高漲預期能持續，股市有望在九月的季節性疲軟過後再度走高。他同時警告，若 AI 資本支出預期出現裂痕，將成為 2026 年的潛在風險。