【Joe’s華爾街脈動】美國就業放緩加深降息預期，加劇衰退疑慮
Joe Lu
美國經濟數據推低殖利率；台灣科技股焦點仍是 AI 催化劑與即將登場的 iPhone 發表會
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 5 日 美東時間
摘要
- 在疲弱的就業報告鞏固了聯準會降息的預期後，美國股市因應成長擔憂而反應，固定收益資產需求則增加。
- 隨著衰退的恐懼蓋過了貨幣寬鬆的前景，美國指數回吐早盤漲幅。博通 (Broadcom) 則宣布了一項重大的 AI 相關合約。
- 公債市場價格上揚，殖利率大幅走低，2 年期公債殖利率觸及多年低點，因市場已完全反應九月份降息。
- 美國八月份非農就業僅增加 2.2 萬個工作崗位，證實了勞動市場正在降溫，並使市場焦點轉向下週的 CPI 通膨報告。
- 台灣方面，將優惠房貸排除在銀行放款上限之外的國內政策變動，點燃了台灣營建類股的顯著行情，為本地資金創造了新的焦點。
美國勞動市場的放緩，正將市場論述從軟著陸轉向經濟衰退的風險。(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉非農就業爆冷引發衰退憂慮 道瓊下挫220點 周線收黑
- 【Joe’s華爾街脈動】美國勞動數據走弱，市場押注降息
- 〈美股盤後〉8月非農就業公布在即 標普締造新猷
- 【Joe’s華爾街脈動】美國科技股因監管緩解而上漲；台灣股市則進入盤整
下一篇