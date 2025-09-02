鉅亨網編輯林羿君 2025-09-02 07:00

經濟學家警告，金融市場尚未充分反映美國總統川普對聯準會攻擊所帶來的風險，其中包括更高的通膨，以及投資人對美國政府債務失去信心，而美國貨幣政策恐陷「混亂、可怕」的狀況。

經濟學家警告 美國貨幣政策前景「可怕、混亂」。(圖:shutterstock)

美國總統頻頻干預全球最強大的央行，引發了市場的擔憂，即聯準會制定利率以控制通膨的權力將受到損害。

根據《金融時報》對來自美國和歐洲的 94 位經濟學家的調查，許多人擔心，一旦現任聯準會主席鮑爾的任期明年結束，這些攻擊可能導致聯準會永久地轉向優先考慮就業和降低政府借貸成本。

受訪者之一的聖母大學經濟學家 Christiane Baumeister 直言「聯準會將成為政府的傀儡」，其他多位學者則將美國貨幣政策的前景描述為「可怕」、「混亂」和「災難」。

另外，歐洲央行行長拉加德週一 (1 日) 表示，聯準會失去獨立性將對美國和全球經濟構成嚴重危險，並稱如果美國貨幣政策不再獨立，而是取決於「這個人或那個人的指令」，那將非常令人擔憂。

自第二任期開始以來，川普多次猛烈抨擊鮑威爾，要求聯準會降息。但鮑威爾始終不為所動，在今年迄今的五次利率會議上，聯準會均按兵不動。

川普上月進一步升級攻擊，宣布解僱聯準會理事麗莎庫克。庫克拒絕離職，並已提起訴訟。

幾乎所有受訪經濟學家都警告稱，這場紛爭已損害聯準會的公信力。

超過四分之一的經濟學家擔心，到川普 2029 年任期結束時，聯準會將無法再獨立設定利率、免受政治干預。不過，有 45% 的人認為，現在判斷聯準會未來將處於何種狀態還為時過早。

還有 28% 的受訪者持謹慎樂觀態度，他們預測，雖然聯準會的獨立性在川普任期結束前會有所削弱，但仍能履行職責。因為國會在制衡白宮權力方面將發揮作用，也就是說，總統對聯準會高層官員的提名需要參議院多數批准，對央行治理結構的變動也需國會授權。

52% 的受訪者預計，隨著鮑威爾明年任期屆滿，聯準會的政策重點就會發生變化，央行將更強調降息和促進就業，而這以犧牲價格穩定為代價。

經濟學家一致認為，如果川普的攻擊導致央行獨立性被削弱，將嚴重損害美國經濟。密西根大學經濟學教授 Rüdiger Bachmann 表示，「這是經濟學家們少有的共識。」

Bachmann 強調，聯準會的獨立性「有助於維持通膨較低和穩定，並確保金融穩定」。

42% 的受訪者認為，川普的攻擊可能引發強烈的通膨壓力。另有 35% 的人認為，投資人對美國公債失去信心才是最大風險。僅有一名受訪者表示，川普對聯準會獨立性的攻擊不構成「有意義的風險」。

此前，川普威脅解僱鮑爾時曾引發投資人強烈反應，但庫克被解僱的消息卻僅引起市場輕微波動。