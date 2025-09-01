search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至7.86元，預估目標價為103.36元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百度(BIDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由8元下修至7.86元，其中最高估值11.08元，最低估值6.28元，預估目標價為103.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.08(11.08)12.1913.6116.3
最低值6.28(6.28)6.96.8612.95
平均值8.18(8.23)9.1810.114.62
中位數7.86(8)910.3214.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值201.55億212.63億229.74億249.16億
最低值182.80億184.05億197.59億245.21億
平均值193.12億202.43億215.21億247.19億
中位數192.68億202.89億214.49億247.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.504.442.957.789.23
營業收入155.13億193.03億183.67億189.98億184.98億

詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

