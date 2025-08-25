鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至8.15元，預估目標價為101.23元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對百度(BIDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.3元下修至8.15元，其中最高估值11.73元，最低估值6.28元，預估目標價為101.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.73(11.73)
|14.58
|13.61
|16.3
|最低值
|6.28(6.28)
|6.9
|6.86
|12.95
|平均值
|8.42(8.44)
|9.4
|10.11
|14.62
|中位數
|8.15(8.3)
|9.3
|10.35
|14.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|204.24億
|216.11億
|229.74億
|249.16億
|最低值
|182.80億
|184.05億
|197.59億
|245.21億
|平均值
|193.96億
|203.39億
|215.84億
|247.19億
|中位數
|193.60億
|203.49億
|216.44億
|247.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.50
|4.44
|2.95
|7.78
|9.23
|營業收入
|155.13億
|193.03億
|183.67億
|189.98億
|184.98億
詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅戰背後的經濟動能關鍵在？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- DeepSeek V3.1 AI模型核心技術亮點！追上GPT-5、成本超低
- 〈財報〉廣告疲軟拖累！百度Q2營收創3年來最大降幅 Q3挑戰仍大
- 傳奇投資人泰珀「抄底」聯合健康 加碼英特爾、台積電、輝達
- 「大賣空」貝瑞Q2改看多股市 和巴菲特一樣買進聯合健康
下一篇