鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至17.19元，預估目標價為217.32元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.78元上修至17.19元，其中最高估值20.12元，最低估值14.2元，預估目標價為217.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.12(20.12)
|24.08
|27.5
|24.69
|最低值
|14.2(14.2)
|13.77
|13.08
|13.87
|平均值
|17.09(17.06)
|20.47
|22.18
|21.26
|中位數
|17.19(16.78)
|20.54
|22.9
|23.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,543.76億
|3,653.83億
|3,819.97億
|3,673.18億
|最低值
|3,284.28億
|3,351.52億
|3,408.94億
|3,489.06億
|平均值
|3,359.63億
|3,441.40億
|3,526.52億
|3,589.56億
|中位數
|3,344.68億
|3,421.42億
|3,507.57億
|3,598.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|23.59
|營業收入
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
|3,150.97億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至16.78元，預估目標價為216.93元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至17.19元，預估目標價為216.93元
- 〈美股盤後〉美日達協議 歐盟成下一目標 那指標普再創歷史新高
- 豐田與現代堅守美國市場！關稅升高仍視美國為核心營收來源
下一篇