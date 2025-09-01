search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至17.19元，預估目標價為217.32元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.78元上修至17.19元，其中最高估值20.12元，最低估值14.2元，預估目標價為217.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.12(20.12)24.0827.524.69
最低值14.2(14.2)13.7713.0813.87
平均值17.09(17.06)20.4722.1821.26
中位數17.19(16.78)20.5422.923.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,543.76億3,653.83億3,819.97億3,673.18億
最低值3,284.28億3,351.52億3,408.94億3,489.06億
平均值3,359.63億3,441.40億3,526.52億3,589.56億
中位數3,344.68億3,421.42億3,507.57億3,598.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.1518.2613.2425.3123.59
營業收入2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億3,150.97億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

相關行情

台股首頁我要存股
豐田汽車194.57-1.86%

延伸閱讀



Empty