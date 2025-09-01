基泰建設逾百億元售樓「基泰忠孝大樓」交易案黃了

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-01 19:00

上市建商基泰 (2538-TW) 今 (1) 日公告，100% 君匯開發及京匯開發，以 125 億元價格在 2023 年 10 月售出的台北市蛋黃區「基泰忠孝大樓」，由於買方未能如期支付基泰忠孝大樓第三期價金，依協議內容沒收其已付價金共計 6.25 億元作為違約金，顯示此一重大交易已遭取消。

基泰建設百億元售樓「基泰忠孝大樓」(右)交易案並未完成交割。(鉅亨網記者張欽發攝)

「基泰忠孝大樓」在台北市忠孝西路一段 78 號、80 號、82 號，基地面積 448.31 坪，爲基泰建設 100% 持股子公司君匯開發、及 100% 持股子公司京匯開發持有，土地使用分區爲商四，同時，樓層規畫 地上 37 樓及地下 6 層。

2019 年完工的「基泰忠孝大樓」包括土地 448.31 坪及建物 8203.94 坪，是台北西區門戶範圍內單一產權且為所有權可交易的最大量體，原預估處分利益估約 50 億元。

依原規劃「基泰忠孝大樓」的 1-3 樓爲一般零售、金融保險，·4 樓規劃爲旅館大廳，5-12 樓: 旅館，13 樓爲商務中心接待處，14 樓爲健身中心，15-23 樓: 商務中心，規劃 24-35 樓爲旅館，36-37 樓爲一般事務所。