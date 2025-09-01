比特幣變「無聊」了？這可能加速加密資產主流化進程
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
比特幣的價格波動性今年顯著下降。摩根大通策略師指出，企業大量囤積比特幣可能是其波動性降低的關鍵因素。這使得原本波動劇烈的比特幣，其波動範圍現在已收窄。
除了期貨、ETF 等新金融產品的推出，企業將加密資產納入資產負債表是今年最大的新趨勢。此策略由 Michael Saylor 的 Strategy 公司數年前開創，該公司現已成為比特幣巨頭。包括川普媒體科技集團、GameStop 和 Metaplanet 等企業，自 1 月起已購入數百億美元的比特幣，其中 7 月公開公司購買量占主要買家近三分之二。
摩根大通形容，企業財庫持有比特幣總供應量的逾 6%，如同加密市場的「私人部門量化寬鬆」。Panigirtzoglou 表示，降低波動性使比特幣「從估值角度看更具吸引力」，並可能成為黃金的有力替代品。
同時，美國政府的政策也提供了支持。川普政府已簽署行政命令，移除 401(k) 計畫中加密貨幣的監管障礙，並允許美國銀行發行美元掛鉤穩定幣。房利美和房地美也被要求考慮將加密資產計入抵押貸款申請。會計規則亦變得較不繁瑣。
約 180 家公司已效仿 Strategy 的策略，不僅囤積比特幣，也納入以太幣等其他加密貨幣。例如，川普媒體集團將推出持有 Cronos（CRO-USD）的加密財庫公司。
分析師認為，比特幣波動性的降低，加上企業大規模採用和有利的政策環境，正使其從投機資產轉變為一個更穩定、更受主流金融界接受的資產類別。
