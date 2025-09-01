鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-01 19:30

比特幣變「無聊」了？這可能加速加密資產主流化進程(圖:shutterstock)

除了期貨、ETF 等新金融產品的推出，企業將加密資產納入資產負債表是今年最大的新趨勢。此策略由 Michael Saylor 的 Strategy 公司數年前開創，該公司現已成為比特幣巨頭。包括川普媒體科技集團、GameStop 和 Metaplanet 等企業，自 1 月起已購入數百億美元的比特幣，其中 7 月公開公司購買量占主要買家近三分之二。

摩根大通形容，企業財庫持有比特幣總供應量的逾 6%，如同加密市場的「私人部門量化寬鬆」。Panigirtzoglou 表示，降低波動性使比特幣「從估值角度看更具吸引力」，並可能成為黃金的有力替代品。

同時，美國政府的政策也提供了支持。川普政府已簽署行政命令，移除 401(k) 計畫中加密貨幣的監管障礙，並允許美國銀行發行美元掛鉤穩定幣。房利美和房地美也被要求考慮將加密資產計入抵押貸款申請。會計規則亦變得較不繁瑣。