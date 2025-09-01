阿里巴巴收盤飆18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-01 17:20

‌



阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。

阿里巴巴猛漲18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利（圖：Shutterstock）

資本市場對阿里巴巴最新財報的反應堪稱熱烈，這份財報不僅凸顯公司在外賣大戰和 AI 雲端運算領域的雙重突破，更讓市場看到阿里巴巴策​​略佈局的前瞻性與潛力。

‌



儘管阿里巴巴參與外送大戰投入龐大，但其股價今年迄今累計漲幅已達 42.8%，遠優於競爭對手美團的下跌 32.3% 以及京東的下跌 13.1%，市場顯然對阿里巴巴的戰略給予了正面評價。

今年第二季，中國外送市場「三國殺」以百億級補貼的強度席捲整個產業，阿里看似取得了暫時領先，淘寶閃購上線僅 4 個月，每日平均訂單高峰達到 1.2 億單，8 月周日均訂單量達到 8000 萬單，月交易用戶數突破 3 億，較 4 月前成長 200%，超出阿里自身預期。

另據第三方數據，中國外送市場格局已然生變，美團市佔率從今年初的 70% 降到 44% 左右，餓了麼市佔率從今年初的 30% 增至基本與美團持平，京東外帶市佔率約 11%，從一家獨大變成多強爭霸。

從表面來看，阿里巴巴投入數百億換取即時零售業務僅 16 億元的營收成長，似乎不划算，但實際上，阿里是在下一盤更大的棋。阿里電商事業群執行長蔣凡指出，不會單獨看外送獲利狀況，而是考慮電商綜合收益。淘寶閃購帶動手淘大盤用戶活躍天數顯著提升，拉動淘寶 8 月 DAU 成長 20%。

根據北大光華管理學院研究顯示，閃購優惠券消費有顯著外溢效應。

阿里巴巴將原本用於外部採購的行銷費用轉移到生態內業務場景，帶來用戶規模和活躍度提升，減少淘寶流量獲取成本。

淘寶閃購對核心電商業務有明顯拉動效應，新流量上漲帶來廣告和客戶管理收入提升，提高用戶活躍度。在供給側，阿里巴巴建構強大生態系統，淘寶閃購接入閃電倉超 5 萬家，訂單年增超 360%，盒馬接入後線上訂單大增。

天貓超市也將升級模式，預計為品牌商和消費者帶來新機會。蔣凡預計，未來三年內，閃購和即時零售將為平台帶來 1 兆的 GMV 增量。