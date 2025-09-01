〈陸股盤後〉中國8月製造業PMI回升 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-01 16:30

中國股市三大指數周一（1 日）收盤同步走高，8 月製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合 PMI 產出指數分別為 49.4%、50.3% 和 50.5%，比上月上升 0.1、0.2 和 0.3 個百分點，顯示景氣繼續保持擴張。

中國8月製造業PMI回升，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.46% 報 3,875.53 點，深證成指漲約 1% 報 12,828.95 點，創業板指大漲 2.29% 報 2,956.37 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.7779 兆元。

保險、券商、銀行類股疲弱，有色、醫藥、半導體族群拉升。

最新數據顯示，中國 8 月産需指數均有回升。生産指數為 50.8%，比上月上升 0.3 個百分點，連續 4 個月位於臨界點以上，製造業生産擴張加快；新訂單指數為 49.5%，比上月上升 0.1 個百分點。

「從行業看，醫藥、計算機通信電子設備等行業生産指數和新訂單指數均明顯高於製造業總體，産需較快釋放；紡織服裝服飾、木材加工及傢俱、化學原料及化學製品等行業兩個指數均低於臨界點，産需仍顯不足。在製造業生産回升的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數升至 50.4%。」國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河説。

價格指數也連續回升。數據顯示，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為 53.3% 和 49.1%，比上月上升 1.8 和 0.8 個百分點，連續三個月回升，製造業市場價格總體水平繼續改善。

中國價格協會副會長許光建說，市場價格指數聯動上升，一方面受原材料採購增加和市場需求回穩的帶動，另一方面也體現了整治「內捲式」競爭政策效果的顯現。隨着相關政策持續優化市場競爭秩序，將有利於緩解供需矛盾，支撐價格良性運行。

8 月高技術製造業和裝備製造業 PMI 分別為 51.9% 和 50.5%，比上月上升 1.3 和 0.2 個百分點，支撐引領作用持續增強。