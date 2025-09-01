鉅亨網新聞中心 2025-09-01 13:40

‌



現貨白銀在本週開始突破每盎司 40 美元，引發了一個相關的問題，那就是：另一種貴金屬黃金是否也會乘上漲勢順風，突破 4 月創下的歷史紀錄。

黃金升破3500美元關鍵阻力 下一關看向3550美元。(圖:shutterstock)

國際貴金屬市場迎來強勁漲勢，COMEX 黃金及白銀價格雙雙創下歷史新高。9 月 1 日，COMEX 黃金價格周一 (1 日) 盤中最高觸及 3552.4 美元 / 盎司，突破 8 月初高點；而 COMEX 白銀價格更是一路飆升至 41.480 美元 / 盎司，寫下歷史紀錄。

‌



這波漲勢的核心驅動力，主要源自於多重因素的共振。光大期貨研究總監展大鵬指出，市場的核心邏輯圍繞在避險需求與聯準會的貨幣政策預期。

貴金屬價格在 8 月時整體表現偏強。倫敦現貨黃金上漲 4.78%，現貨白銀更以 8.12% 的漲幅再創年內新高。白銀的亮眼表現尤其引人注目，其不僅受惠於黃金上漲的帶動，其強勁的工業需求也扮演關鍵角色。

由於白銀在太陽能與電子電力等領域的應用日益深化，世界白銀協會數據顯示，其工業需求佔比預計將突破 55%，供需將連續 5 年呈現缺口，為價格上漲提供了額外動力。

聯準會的貨幣政策預期是另一大推手。聯準會主席鮑爾釋放 8 月 22 日明確的鴿派訊號，直接將市場對 9 月降息的機率預期推高至 90% 以上，導致美元指數顯著回落，進而推動金價回升。

對於貴金屬後市，國信期貨認為，短期內價格仍有望維持偏強格局。聯準會降息預期持續發酵，疊加地緣政治風險升溫，將共同提振貴金屬的避險屬性。

面上，COMEX 黃金已突破 3500 美元的關鍵阻力，下一目標可能看向 3550 美元；COMEX 白銀則在創下歷史新高後，上漲空間進一步打開，下一關鍵阻力在 42 美元附近。

然而，投資人仍需保持警惕，注意短期技術性回調的風險。接下來，市場將重點關注即將公佈的 8 月非農就業數據以及月中聯準會的政策利率會議，這些數據與決策將對貴金屬的未來走向產生重要指引。