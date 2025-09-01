鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-01 12:35

受超預期資本支出消息提振，阿里巴巴 (09988-HK) 今 (1) 日開高走高，截至午間收盤，這家電商巨頭上漲 17.29% 至每股 135.7 港元，這一強勁表現為港股帶來積極的連鎖反應，醫藥、網路、晶片等類股集體走高，比亞迪電子、藥明康德、藥明生物漲超 5%，百度、中芯國際、京東、蔚來等也紛紛跟漲。港股科技 50ETF 亦漲 1.83%。

資本支出超預期！阿里巴巴暴漲逾17%領漲港股 專家：港股年底或迎「戴維斯雙擊」行情（圖：Shutterstock）

阿里巴巴上周五 (8 月 29 日) 發布的最新財報表現亮眼，其中資本支出年增 220% 至 386 億元，並較上季成長 57.1%，創單季歷史新高。在財報電話會議上，阿里巴巴執行長吳泳銘表示，過去 4 季阿里已在 AI 基礎設施及產品研發上累計投入超過 1000 億元。

中信建投指出，阿里 AI 收入的高成長清晰驗證了 AI 商業化的可行路徑，打消市場對「重投入能否換來真回報」的疑慮，且輝達財報顯示，全球重量級廠商對算力的投資依然強勁。

此外，海外資本對中概股的態度明顯轉向。電影「大賣空」本尊貝瑞 (Michael Burry) 清空所有中概股賣權，斥資 6060 萬美元大舉買進阿里巴巴與京東的買權，與第一季全面做空策略截然不同，強化市場情緒回暖訊號。

根據高盛統計，全球避險基金正以 6 月底以來最快速度買進中國股票，8 月以來中國成為高盛 Prime 業務中淨買超規模最大的市場，國際資金對中國資產關注度顯著提升。

多家機構也對港股後市持樂觀態度。中信證券指出，港股上市制度改革深化將提升市場資產品質及流動性，預計今年第三季港股震盪向上，第四季可望迎來估值和獲利的「戴維斯雙擊」。

光大證券指出，港股雖已連漲數月，但整體估值仍偏低，長期配置性價比凸顯，建議投資人關注「啞鈴」策略。