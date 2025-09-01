俄軍飛彈瞄準澤倫斯基 普丁在最後一刻拒絕下令發動斬首

鉅亨網新聞中心 2025-09-01 07:57

俄羅斯飛彈已瞄準烏克蘭總統澤連斯基，俄羅斯總統普丁考慮再三後，最後一刻拒絕下令發動斬首。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

白俄羅斯總統盧卡申科不久前爆猛料，說有人曾向普丁提議，使用「榛樹」中程飛彈攻擊澤倫斯基的辦公地點——基輔的「班科夫大街」，結果遭普丁拒絕。

盧卡申科若有其事地表示：「這是內部消息，俄羅斯有人已經做好了打擊準備，我不會透露他們的名字…… 但普丁告訴他們『不可能』。如果他們把『榛樹』飛彈射向基輔決策中心，那裡就會成為一片廢墟，什麼都不會剩下。」

對此，普丁「第一大秘」、克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，他對盧卡申科的言論不予置評，在有關烏克蘭的問題上，普丁始終採取堅定、經過深思熟慮的立場。

班科夫大街是烏克蘭總統的辦公地點，相當於白宮之於美國，克里姆林宮之於俄羅斯。

《鳳凰網》主筆唐駁虎（筆名）周一（1 日）在微信公眾號上表示，如果俄羅斯高層真有過這樣的計畫，無論最後是否執行，都說明俄方在戰略目標上曾經極為接近直接打擊基輔高層中樞。

唐駁虎說，俄羅斯確實擁有遠程打擊手段，理論上完全能夠在一夜之間斬首，但他們一直沒選擇這條路——這不是因為「仁慈」，而是這麼做弊大於利。

澤倫斯基已經成為烏克蘭的抵抗象徵，俄羅斯動手殺了他，只會讓烏克蘭人擁有更加堅定的戰鬥意志，繼承澤倫斯基位置的人，只能沿著他的路線繼續與俄羅斯戰到底。

對普丁來說，澤倫斯基確實是眼中釘，但拔掉這顆釘子的人，一定不能是自己，而是要讓烏克蘭人自己動手，自己推翻抵抗象徵。

這就是為什麼克里姆林宮一直要堅稱澤倫斯基是「非法總統」，並且要求雙方停火後第一件事，就是烏克蘭重新舉行「公平公正」的大選。所謂的「公平公正」，其實就是烏克蘭選民不能選出澤倫斯基，得選一個對俄立場溫和的總統。